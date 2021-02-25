Украинские силовики обстреляли из миномётов пригород Донецка. ВСУ было выпущено 20 мин.
Как сообщает издание riafan. ru, об обстреле сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Он рассказал, что удару подвергся населённый пункт Еленовка, расположенный на окраине Донецка. Обстрел производился с позиций украинских войск в посёлке Славное.
"Всего выпущено 20 мин из миномета калибром 60 миллиметров", — цитирует издание источник.
Ранее Украина заявляла о намерении вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе.
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