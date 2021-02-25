Украинские военные обстреляли из миномётов пригород Донецка

Украинские силовики обстреляли из миномётов пригород Донецка. ВСУ было выпущено 20 мин.

Как сообщает издание riafan. ru, об обстреле сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня. Он рассказал, что удару подвергся населённый пункт Еленовка, расположенный на окраине Донецка. Обстрел производился с позиций украинских войск в посёлке Славное.

"Всего выпущено 20 мин из миномета калибром 60 миллиметров", — цитирует издание источник.

Ранее Украина заявляла о намерении вернуть контроль над границей с Россией в Донбассе.