Впервые в истории танкостроения танк Т-14 "Армата" без участия экипажа обнаружил и выбрал цели.
Как сообщает издание gazeta. ru, во время испытаний на полигоне подтвердилась способность системы управления огнём "Арматы" самостоятельно обнаруживать, распознавать и сопровождать цели. Отмечается, что принятие решения об уничтожении цели остаётся за экипажем.
Известно, что подобные возможности системы управления огнём были реализованы в бронетехнике впервые. Существующие на сегодняшний день, в том числе, за рубежом, бронемашины способны лишь самостоятельно сопровождать цели, однако они не могут обнаруживать и идентифицировать цели.
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