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Танк Т-14 "Армата" впервые обнаружил и выбрал цели без участия экипажа

Силовые структуры » Министерство обороны

Впервые в истории танкостроения танк Т-14 "Армата" без участия экипажа обнаружил и выбрал цели.

Как сообщает издание gazeta. ru, во время испытаний на полигоне подтвердилась способность системы управления огнём "Арматы" самостоятельно обнаруживать, распознавать и сопровождать цели. Отмечается, что принятие решения об уничтожении цели остаётся за экипажем.

Известно, что подобные возможности системы управления огнём были реализованы в бронетехнике впервые. Существующие на сегодняшний день, в том числе, за рубежом, бронемашины способны лишь самостоятельно сопровождать цели, однако они не могут обнаруживать и идентифицировать цели.

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Автор: Максим Щегольков
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