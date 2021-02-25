Российские истребители нанесли мощный удар по боевикам в Идлибе

Российские ВКС нанесли мощный удар по террористам в сирийской провинции Идлиб.

Как сообщает издание evo-rus.com, 22 февраля российские военные начали отвод своих сил из северных районов Сирии. Для эвакуации мирного населения с территорий, подконтрольных террористам, российские военнослужащие открыли пропускной пункт. В этот момент боевики предприняли атаку, в которой, по предварительным данным, участвовали до 250 человек и была задействована бронетехника.

В ответ на выпад боевиков, российские ВКС предприняли несколько мощных налётов, с целью отбить нападение. Отмечается, что в результате контратаки авиации боевики понесли самые масштабные потери за последний год. Был уничтожен штаб и тренировочный лагерь джихадистов.