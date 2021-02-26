ВСУ переходят на новый строевой шаг, чтобы отличаться от армии России

Вооружённые силы Украины внедряют новый строевой шаг. Эксперты считают, что это сделано для того, чтобы отличаться от российской армии.

Как сообщает издание chto-proishodit.ru, ранее украинские военные при строевом шаге должны были поднимать ногу на 15-20 сантиметров от земли. Теперь же военных обяжут поднимать ногу всего на 10-15 сантиметров.

О переходе на новый строевой шаг рассказали в командовании сухопутных войск ВСУ, однако причину таких изменений не сообщили. Некоторые эксперты полагают, что это было сделано для того, чтобы отличаться от российской армии.

Отмечается, что демонстрационные тренировки новым шагом прошли в Отдельном президентском полку имени Гетьмана Богдана Хмельницкого.