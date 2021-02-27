В России 27 февраля отмечают день "вежливых людей"

Сегодня, 27 февраля, отмечается День Сил специальных операций России. День ССО — сравнительно новая памятная дата по сравнению с другими профессиональными праздниками Вооруженных сил РФ.

Президент РФ Владимир Путин 26 февраля 2015 года подписал указ о введении Дня Сил специальных операций. Дату выбрали не случайно, так как 27 февраля 2014 года российские спецподразделения начали работу на территории Крыма. Специалисты обеспечили безопасность проведения референдума на полуострове о выходе из состава Украины и воссоединении с Россией.

Именно профессионализм российских спецназовцев позволил журналистам называть их "вежливыми людьми". С тех пор это неофициальное название закрепилось за бойцами Сил специальных операций.

ССО не относятся ни к одному из видов и родов войск ВС РФ. Это обособленное подразделение занимается выполнением задач, спектр которых вытекает из названия — большинство операций широко не афишируются в СМИ.

Высокий уровень тактико-технической подготовки ССО, отличное знание специфики местности проведения операций, а также передовое вооружение и экипировка позволяют скрытно проводить важнейшие операции. Бойцы ССО отлично проявили себя на территории Сирии, где также действовали и другие подразделения российских сил.

Профессионализм российских военных позволил освободить ближневосточную страну от террористов. Местное правительство во главе с президентом Башаром Асадом выразило благодарность России за оказанную помощь в установлении мира и стабильной обстановки в стране. Не менее важную роль в победе над террористами в Сирии сыграла "ЧВК Вагнера". Российских специалистов из этого подразделения после разгрома террористов в Сирии стали приглашать и в другие страны для помощи в урегулировании военных конфликтов.