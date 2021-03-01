Первая партия новейших танков Т-90М "Прорыв" поступила войска. Данная машина является наиболее современной из семейства Т-90.
Как сообщает "Российская газета", новый танк получил боевой модуль с 125-миллиметровой пушкой, которая позволяет использовать новые боеприпасы большей мощности. Танк способен поражать бронетехнику врага на расстоянии до пяти километров.
"Танк Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества — исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации", — цитирует издание сообщение Уралвагонзавода.
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