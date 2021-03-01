Первая партия танков Т-90М "Прорыв" поступила в войска

Первая партия новейших танков Т-90М "Прорыв" поступила войска. Данная машина является наиболее современной из семейства Т-90.

Как сообщает "Российская газета", новый танк получил боевой модуль с 125-миллиметровой пушкой, которая позволяет использовать новые боеприпасы большей мощности. Танк способен поражать бронетехнику врага на расстоянии до пяти километров.

"Танк Т-90М по боевой эффективности значительно превосходит своего предшественника Т-90, но при этом сохраняет его преимущества — исключительную надежность и минимальный объем технического обслуживания при эксплуатации", — цитирует издание сообщение Уралвагонзавода.