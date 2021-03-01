Российские сапёры уничтожили в Сирии пещеру, которую боевики оборудовали под госпиталь. Она была оснащена современным оборудованием.
Как сообщает издание news-r.ru, пещера находилась в Идлибе и была оборудована небольшой группировкой. известной своей жестокостью. Отмечается, что члены этой банды категорически отказывались от переговоров с любой из сторон. Свой госпиталь боевики покинули в 2019 году во время отступления.
"Современный госпиталь в пещере позволял принимать амбулаторных больных и проводить тяжелые операции. Оснащение госпиталя позволяло размещать до ста человек личного состава", — цитирует издание руководителя инженерных войск российской группировки в Сирии Романа Бессмертного.
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