Российские сапёры уничтожили госпиталь боевиков в Сирии

Российские сапёры уничтожили в Сирии пещеру, которую боевики оборудовали под госпиталь. Она была оснащена современным оборудованием.

Как сообщает издание news-r.ru, пещера находилась в Идлибе и была оборудована небольшой группировкой. известной своей жестокостью. Отмечается, что члены этой банды категорически отказывались от переговоров с любой из сторон. Свой госпиталь боевики покинули в 2019 году во время отступления.

"Современный госпиталь в пещере позволял принимать амбулаторных больных и проводить тяжелые операции. Оснащение госпиталя позволяло размещать до ста человек личного состава", — цитирует издание руководителя инженерных войск российской группировки в Сирии Романа Бессмертного.