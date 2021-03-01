Российские Сухопутные войска получат на вооружение новые БМП

В арсенале российских Сухопутных войск появятся новые боевые машины пехоты.

Как сообщает издание discover24. ru со ссылкой на представителей российского военного ведомства, Сухопутные войска России в скором времени получат модернизированные БМП-2 и новейшие БМП-3.

Усовершенствованные БМП-2 будут оснащены дополнительным модулем "Бережок", который позволит повысить защищённость и мобильность экипажа. Кроме того, БМП-2 смогут вести огонь на ходу как на суше, так и на плаву, в том числе и в тёмное время суток. Машины оснащены 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатомётом и противоракетной установкой "Корнет".

БМП-3 имеет повышенную броневую защищённость и огневую мощь наряду с улучшенной маневренностью. На бронемашину установлена 100-миллиметровая пушка, автоматическая пушка и механизм пуска дымовых завес.