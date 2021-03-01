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Российские Сухопутные войска получат на вооружение новые БМП

Силовые структуры » Министерство обороны

В арсенале российских Сухопутных войск появятся новые боевые машины пехоты.

Российские Сухопутные войска получат на вооружение новые БМП

Как сообщает издание discover24. ru со ссылкой на представителей российского военного ведомства, Сухопутные войска России в скором времени получат модернизированные БМП-2 и новейшие БМП-3.

Усовершенствованные БМП-2 будут оснащены дополнительным модулем "Бережок", который позволит повысить защищённость и мобильность экипажа. Кроме того, БМП-2 смогут вести огонь на ходу как на суше, так и на плаву, в том числе и в тёмное время суток. Машины оснащены 30-миллиметровой пушкой, автоматическим гранатомётом и противоракетной установкой "Корнет".

БМП-3 имеет повышенную броневую защищённость и огневую мощь наряду с улучшенной маневренностью. На бронемашину установлена 100-миллиметровая пушка, автоматическая пушка и механизм пуска дымовых завес.

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Автор: Максим Щегольков
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