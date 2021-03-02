Экс-сенатор Совфеда: России нужно переходить на контрактную армию

В Российской Федерации нужно создавать контрактную армию, а от срочной службы уходить. Об этом "Правде.Ру" сообщил экс-сенатор Совета Федерации Николай Власенко.

"Стратегически Россия так собирается делать. Военную службу нужно приравнивать к профессии", — отметил Николай Власенко.

Совет Федерации совместно с Министерством труда РФ рассматривает идею включения срочной службы в армии в трудовой стаж. В настоящее время срок срочной службы включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях. А при досрочном выходе не учитывается. Как сообщила зампред СФ по соцполитике Елена Бибикова,

"служба в армии является конституционной обязанностью, у человека нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил".

Николай Власенко подчеркнул, что это очень мелкий вопрос, который не стоит пристального внимания.

"Речь идёт об одном годе. И если мы говорим о том, что должен быть трудовой стаж 40 лет, то у нас не так много людей, которым года не хватает до получения этого стажа", — пояснил свою позицию экс-сенатор.