Экс-сенатор Совфеда: России нужно переходить на контрактную армию

В Российской Федерации нужно создавать контрактную армию, а от срочной службы уходить. Об этом "Правде.Ру" сообщил экс-сенатор Совета Федерации Николай Власенко.
"Стратегически Россия так собирается делать. Военную службу нужно приравнивать к профессии", — отметил Николай Власенко.
Совет Федерации совместно с Министерством труда РФ рассматривает идею включения срочной службы в армии в трудовой стаж. В настоящее время срок срочной службы включается в стаж для назначения пенсии на общих основаниях. А при досрочном выходе не учитывается. Как сообщила зампред СФ по соцполитике Елена Бибикова,
"служба в армии является конституционной обязанностью, у человека нет права выбора. В итоге тот человек, который не служил, оказывается в более выгодных условиях в пенсионном отношении, чем тот, который служил".
Николай Власенко подчеркнул, что это очень мелкий вопрос, который не стоит пристального внимания.
"Речь идёт об одном годе. И если мы говорим о том, что должен быть трудовой стаж 40 лет, то у нас не так много людей, которым года не хватает до получения этого стажа", — пояснил свою позицию экс-сенатор.
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