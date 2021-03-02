Украина получит от США очередной пакет военной помощи в размере 125 миллионов долларов.
Как сообщает издание evo-rus.com, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов. По словам Кирби, средства будут направлены Украине в рамках содействия в сфере безопасности. Пресс-секретарь американского военного ведомства отметил, что выделенные средства будут способствовать подготовке, инструктажу и оснащению украинских военных для "сохранения территориальной целостности страны и обеспечения охраны ее границ, а также улучшения оперативной совместимости с НАТО".
Кроме того, известно, что Соединённые Штаты намерены передать Украине летальные вооружения.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Польша, Литва, Латвия теряют российский и белорусский транзит, наказывая не Россию и Белоруссию, а своё население