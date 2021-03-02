Украина получит от США 125 млн долларов в качестве военной помощи

Украина получит от США очередной пакет военной помощи в размере 125 миллионов долларов.

Как сообщает издание evo-rus.com, соответствующее заявление сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби на регулярном брифинге для журналистов. По словам Кирби, средства будут направлены Украине в рамках содействия в сфере безопасности. Пресс-секретарь американского военного ведомства отметил, что выделенные средства будут способствовать подготовке, инструктажу и оснащению украинских военных для "сохранения территориальной целостности страны и обеспечения охраны ее границ, а также улучшения оперативной совместимости с НАТО".

Кроме того, известно, что Соединённые Штаты намерены передать Украине летальные вооружения.