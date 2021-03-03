В Сирии при подавлении боевиками митинга пять человек получили ранения. Митингующие требовали вывода протурецких формирований.

"В населенном пункте Эль-Баб (30 км северо-восточнее Алеппо) около 150 человек вышли на митинг с призывами к выводу протурецких формирований и возвращению территорий под контроль Дамаска", — цитирует ТАСС заместителя руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александра Карпова.

Отмечается, что митинг был жёстко подавлен боевиками с применением силы.