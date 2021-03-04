Американские военные разрабатывают самый мощный в мире лазер. Предполагается, что он будет значительно превосходить уже имеющиеся системы.
Как сообщает издание topdaynews. ru, испытания новой разработки намечены на август будущего года. Разработчики намерены создать тактический ультракороткий импульсный лазер, который способен поражать не только статичные, но и движущиеся объекты, включая маневренные ракеты.
Кроме того, планируется, что такие системы можно будет устанавливать на машины, корабли и самолёты.
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