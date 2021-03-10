"Под эгидой Пентагона": эксперт раскрыл "секрет" Илона Маска

К числу "источников финансирования" известного предпринимателя и новатора Илона Маска можно причислить и Пентагон. Благодаря такому шагу военные смогут получить для частных компаний технологии, ранее доступные лишь государствам.

Подробный комментарий о "феномене" Маска предоставил "Общественной службе новостей" член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, военный политолог Константин Сивков.

Напомним, что ранее Маск и его компания SpaceX стали получателями солидных средств от американских военных. Пентагон захотел, чтобы именно специалисты SpaceX провели несколько запусков военных аппаратов, и оценил "работы" в 159 млн долларов.

"Весь феномен Илона Маска, о котором все говорят, это чисто раздутая вещь. Он исходно шёл под эгидой Пентагона. Поэтому удивляться таким контрактам не надо. Ничего особенного собой Илон Маск не представляет. Он включён в определённую систему, которая ему и помогает. То есть, своеобразная "крыша". Сами же инновации Маска — инструмент, который позволяет решить задачу перехвата технологической власти у государств. После чего эта власть будет передана частникам. Это элемент глобализации. Схожая ситуация была и с Microsoft. Илон Маск — продукт и агент Пентагона, продукт глобалистов. Воздействие на российское пространство, на связь и интернет, конечно, всегда возможно. Эффективно этому противостоять можно только созданием собственного Интернета. Тогда никто нас глушить не сможет. В Советском союзе такой проект был. Я даже работал и служил на этом проекте. Но потом его свернули", — подчеркнул Сивков.