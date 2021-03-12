Российские ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили в Ливии 47 турецких БПЛА

В Ливии российские ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили 47 турецких беспилотников Bayraktar TB2.

Как сообщает издание news-r. ru, в результате столкновений между Ливийской национальной армией и альянсом Правительства национального единства Ливии и Турции, первым удалось уничтожить 47 турецких БПЛА Bayraktar TB2. Беспилотники были уничтожены российскими ЗРПК "Панцирь-С1", стоящими на вооружении Ливийской национальной армии.

По информации Пентагона, в ходе вооружённого конфликта в регионе турецкая армия несёт серьёзные потери.