В Ливии российские ЗРПК "Панцирь-С1" уничтожили 47 турецких беспилотников Bayraktar TB2.
Как сообщает издание news-r. ru, в результате столкновений между Ливийской национальной армией и альянсом Правительства национального единства Ливии и Турции, первым удалось уничтожить 47 турецких БПЛА Bayraktar TB2. Беспилотники были уничтожены российскими ЗРПК "Панцирь-С1", стоящими на вооружении Ливийской национальной армии.
По информации Пентагона, в ходе вооружённого конфликта в регионе турецкая армия несёт серьёзные потери.
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