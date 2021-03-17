В управлении Народной милиции Донецкой народной республики сообщили о резком обострении ситуации на линии соприкосновения.
Как сообщает РИА "Новости", военнослужащие ВСУ в течение суток 21 раз обстреляли территорию самопровозглашённой республики.
"Наибольшая огневая активность украинских боевиков отмечена на Мариупольском направлении. Примечателен тот факт, что морпехи значительно увеличили обстрелы территории ДНР сразу же, после прибытия в расположение бригады комиссии командования военно-морских сил Украины в количестве 15 человек", — цитирует агентство представителя ведомства.
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