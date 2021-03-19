Украинские военные готовят на границе с Луганской народной республикой имитацию обстрелов, чтобы сымитировать нарушение режима прекращения огня со стороны ЛНР.
Как сообщает издание regnum. ru, соответствующее заявление сделал офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.
По словам офицера самопровозглашённой республики, взрывные устройства с дистанционными взрывателями установлены в окрестностях Светлодарска. Филипоненко также отметил, что для создания в инфополе выгодной украинской стороне картины, привлечены две журналистские группы телеканалов ICTV и "1+1". По мнению офицера, созданные журналистами материалы будут использоваться в качестве доказательств нарушения режима прекращения огня со стороны ЛНР.
Филипоненко добавил, что в ЛНР ожидают новых провокаций со стороны ВСУ.
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