Украинские войска готовят имитацию обстрелов со стороны ЛНР

Украинские военные готовят на границе с Луганской народной республикой имитацию обстрелов, чтобы сымитировать нарушение режима прекращения огня со стороны ЛНР.

Как сообщает издание regnum. ru, соответствующее заявление сделал офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

По словам офицера самопровозглашённой республики, взрывные устройства с дистанционными взрывателями установлены в окрестностях Светлодарска. Филипоненко также отметил, что для создания в инфополе выгодной украинской стороне картины, привлечены две журналистские группы телеканалов ICTV и "1+1". По мнению офицера, созданные журналистами материалы будут использоваться в качестве доказательств нарушения режима прекращения огня со стороны ЛНР.

Филипоненко добавил, что в ЛНР ожидают новых провокаций со стороны ВСУ.