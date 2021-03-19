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Украинские войска готовят имитацию обстрелов со стороны ЛНР

Силовые структуры » Министерство обороны

Украинские военные готовят на границе с Луганской народной республикой имитацию обстрелов, чтобы сымитировать нарушение режима прекращения огня со стороны ЛНР.

Украинские войска готовят имитацию обстрелов со стороны ЛНР

Как сообщает издание regnum. ru, соответствующее заявление сделал офицер пресс-службы управления Народной милиции республики Иван Филипоненко.

По словам офицера самопровозглашённой республики, взрывные устройства с дистанционными взрывателями установлены в окрестностях Светлодарска. Филипоненко также отметил, что для создания в инфополе выгодной украинской стороне картины, привлечены две журналистские группы телеканалов ICTV и "1+1". По мнению офицера, созданные журналистами материалы будут использоваться в качестве доказательств нарушения режима прекращения огня со стороны ЛНР.

Филипоненко добавил, что в ЛНР ожидают новых провокаций со стороны ВСУ.

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Автор: Максим Щегольков, Редактор: Нина Лебедь
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