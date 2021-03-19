СМИ: новая американская ракета может "долететь до Москвы за 20 минут"

Эксперты британского издания Daily Express считают, что новая американская гиперзвуковая ракета способна долететь до Москвы в течение 20 минут.

Как сообщает издание piter. tv, британские журналисты со ссылкой на собственного военного эксперта пишут, что американская ракета AGM-183A способна долететь до Москвы за 20 минут, а до Пекина — за полчаса.

Известно, что испытания данной ракеты пройдут в течение ближайшего месяца. В настоящее время новое американское оружие находится на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния.