Эксперты британского издания Daily Express считают, что новая американская гиперзвуковая ракета способна долететь до Москвы в течение 20 минут.
Как сообщает издание piter. tv, британские журналисты со ссылкой на собственного военного эксперта пишут, что американская ракета AGM-183A способна долететь до Москвы за 20 минут, а до Пекина — за полчаса.
Известно, что испытания данной ракеты пройдут в течение ближайшего месяца. В настоящее время новое американское оружие находится на авиабазе Эдвардс в штате Калифорния.
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