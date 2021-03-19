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До сотни офицеров запаса призовут в армию Белоруссии в 2021 году

Силовые структуры » Министерство обороны

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве в армию около сотни молодых офицеров запаса.

Как сообщает издание newsbel. by, указ был подписан белорусским лидером 18 марта. Согласно документу, в вооружённые силы Белоруссии будут призваны офицеры запаса в возрасте до 27 лет, прошедшие обучение на военных кафедрах или факультетах, имеющие офицерское звание и зачисленные в запас.

Отмечается, что реализация указа будет способствовать повышению уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в армии и обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.

 

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Автор: Максим Щегольков
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