Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о призыве в армию около сотни молодых офицеров запаса.
Как сообщает издание newsbel. by, указ был подписан белорусским лидером 18 марта. Согласно документу, в вооружённые силы Белоруссии будут призваны офицеры запаса в возрасте до 27 лет, прошедшие обучение на военных кафедрах или факультетах, имеющие офицерское звание и зачисленные в запас.
Отмечается, что реализация указа будет способствовать повышению уровня укомплектованности первичных воинских должностей офицерского состава в армии и обеспечить качественную подготовку мобилизационного резерва.
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