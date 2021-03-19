Американские ВМС получат модернизированную ракету "Томагавк"

В ближайшее время ВМС Соединённых Штатов получат модернизированную версию крылатой ракеты "Томагавк".

Как сообщает издание sm. news, военно-промышленная компания Raytheon в ближайшее время поставит ВМС США крылатые ракеты Tomahawk Block V.

"На следующей неделе компания Raytheon планирует поставить ВМС США первые из новых заказанных ракет Block V Tomahawk, новейшей модернизированной версии старой ракеты для поражения различных наземных целей, после проведенной модернизации ракета будет иметь новую возможность поражать вражеские корабли в море на больших расстояниях", — сообщает Defense News.

Известно, что Tomahawk Block V будет выпускаться в двух версиях, для поражения морских и наземных целей.