В ближайшее время ВМС Соединённых Штатов получат модернизированную версию крылатой ракеты "Томагавк".
Как сообщает издание sm. news, военно-промышленная компания Raytheon в ближайшее время поставит ВМС США крылатые ракеты Tomahawk Block V.
"На следующей неделе компания Raytheon планирует поставить ВМС США первые из новых заказанных ракет Block V Tomahawk, новейшей модернизированной версии старой ракеты для поражения различных наземных целей, после проведенной модернизации ракета будет иметь новую возможность поражать вражеские корабли в море на больших расстояниях", — сообщает Defense News.
Известно, что Tomahawk Block V будет выпускаться в двух версиях, для поражения морских и наземных целей.
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