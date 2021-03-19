Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал журналистам о подготовке Парада Победы в Москве.
Как сообщает издание "Свободная пресса", в настоящее время принято принципиальное решение о том, что парад состоится. Вопрос о том, будут ли на нём присутствовать зрители будет решён ближе к празднованию Дня Победы.
"Парад будет. Это главное. Формат парада будет обычный. Но что касается присутствия зрителей, что касается количества зрителей и так далее — это, конечно, будет связано с теми нормами, которые будут определены во взаимодействии с Роспотребнадзором", — цитирует издание Пескова.
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