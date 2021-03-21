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В РФ утвердили концепцию профилактики правонарушений подростков

Силовые структуры » МВД

Концепцию развития до 2025 года системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних утвердили в России, следует из распоряжения правительства РФ.

В РФ утвердили концепцию профилактики правонарушений подростков

Согласно документу, созданная концепция представляет собой систему взглядов, принципов и приоритетов в профработе с несовершеннолетними, предусматривает основные направления, формы и методы совершенствования системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

"В абзаце втором (Утвердить прилагаемые: Концепцию развития системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на период до 2020 года — ред.) слова "до 2020" заменить словами "до 2025", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Отмечается, что в конце 2019 года на учете в подразделениях по делам несовершеннолетних состояли 126,8 тысячи подростков, в 2018 году — 131 тысяча человек. При этом количество несовершеннолетних, совершивших преступления в алкогольном опьянении, снизилось в 2019 году по сравнению с 2018 годом — 4,4 тысячи человек против 4,8 тысячи.

"Особого внимания требуют такие антиобщественные действия как запугивание, травля (буллинг) ребенка со стороны одноклассников, распространение лживой, порочащей ребенка информации в социальных сетях, которые нередко воспринимаются как норма не только детьми, но и жертвами такого поведения", — говорится в документе.

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Автор: Алексей Корнеев
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