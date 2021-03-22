На базе военного тягача в России создали новый снегоболотоход

Конструкторы "Военно-промышленной компании" создали снегоболотоход на базе военных тягачей.

"Конструкторами ВПК была разработана обоснованная и подтверждённая расчётами программа модернизации МТ-ЛБ и МТ-ЛБу, в ходе реализации которой они превращаются в гусеничные снегоболотоходы гражданского назначения. В основу программы заложена идея внедрения современных компонентов и систем российского производства, выпускаемых предприятиями компании и её стратегическими партнёрами", — цитирует ТАСС гендиректора компании Александра Красовицкого.

Известно, что после модернизации МТ-ЛБ получили новую кабину, вместимостью до шести человек, более современный двигатель и грузовую платформу.