В украинские войска вернулись танки Т-64БМ "Булат", ранее признанные неудачными.
Как сообщает издание chto-proishodit.ru, такое решение было принято украинским военным руководством в виду того, что в войсках остро ощущается нехватка боеспособной бронетехники. Многие из танков, которые сегодня стоят на вооружении украинской армии, неисправны, либо имеют какие-то дефекты, не позволяющие их эксплуатировать. Кроме того, ряд танков оснащены слабыми двигателями и ходовой частью.
Известно, что "Булат" является модификацией советского танка Т-64Б.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Александр Артамонов рассказал о создании атомного реактора будущего — фактически безотходного и максимально безопасного.