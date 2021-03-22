Украина вернула на службу, признанные неудачными, танки "Булат"

В украинские войска вернулись танки Т-64БМ "Булат", ранее признанные неудачными.

Как сообщает издание chto-proishodit.ru, такое решение было принято украинским военным руководством в виду того, что в войсках остро ощущается нехватка боеспособной бронетехники. Многие из танков, которые сегодня стоят на вооружении украинской армии, неисправны, либо имеют какие-то дефекты, не позволяющие их эксплуатировать. Кроме того, ряд танков оснащены слабыми двигателями и ходовой частью.

Известно, что "Булат" является модификацией советского танка Т-64Б.