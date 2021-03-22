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Пашинян: Армения закупила истребители Су-30СМ без ракет

Силовые структуры » Министерство обороны

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что Армения закупила российские истребители Су-30СМ без ракет.

Как сообщает издание polit. info, соответствующее заявление Пашинян сделал на встрече с жителями Арагацотнской области. Премьер отметил, что истребители были закуплены в мае и закупить ракеты Армения просто не успела.

Примечательно, что Пашинян возложил вину за отсутствие парка истребителей в Армении на предыдущую власть.

"Купили бы вы самолеты, чтобы мы успели купить ракеты. Почему у 26-летнего государства не было истребительной авиации?" — цитирует издание премьер-министра.

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Автор: Максим Щегольков
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