Российские САУ "Магнолия" будут переброшены в Арктику

Новейшие российские САУ "Магнолия" будут переброшены в Арктику для защиты северных территорий.

Как сообщает издание discover24. ru, помимо "Магнолии" планируется разработать линейку артиллерийских и миномётных комплексов на гусеничных базах, приспособленных для выполнения задач в условиях Арктики.

В настоящее время экспериментальные образцы САУ проходят необходимые тесты. Известно, что на данный момент испытания проходят успешно.

Впервые информация о новой российской САУ появилась во время форума "Армия-2019". "Магнолия" была разработана на базе броневездехода ДТ-10ПМ. В качестве силового агрегата установлен дизельный двигатель, мощностью 800 лошадиных сил. Основное вооружение САУ представлено 120-мм пушкой, адаптированной для стрельбы боеприпасами разного вида.