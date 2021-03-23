Разработка гиперзвукового оружия в США может затянуться

Как сообщает РИА "Новости", программа по созданию гиперзвукового оружия в США может затянуться из-за нехватки технологий. Об этом говорится в докладе Hypersonic Weapons контрольно-бюджетного управления американского конгресса.

"Мы выявили некоторое число важнейших технологий, которые были недостаточно развиты в момент старта программы, это может создать препятствия для достижения её целей", — цитирует РИА "Новости" текст документа.

Отмечается, что указанные проблемы связаны с технической сложностью гиперзвукового оружия, которое во время испытаний подвергается большим нагрузкам.