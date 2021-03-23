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Стали известны причины массовых увольнений из ГИБДД Нижневартовска

Силовые структуры

Источник назвал причины, по которым сотрудники массово увольняются из ГИБДД Нижневартовска.

Как сообщает издание URA. RU со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах, причинами увольнений из ГИБДД Нижневартовска являются большая нагрузка и невысокая зарплата.

"Увольнения происходят из-за огромного количества работы. Сотрудники выполняют её за двух-трёх человек. Когда уходишь на больничный или в отпуск, все равно продолжаешь выполнять свои обязанности, чтобы не было негатива со стороны начальства. Получаешь за это небольшую зарплату, которая, если и увеличивается, то на скромные суммы", — цитирует URA. RU сообщение источника.

Отмечается, что сотрудники стали массово увольняться три-четыре года назад и со временем отток сотрудников только растёт.

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Автор: Максим Щегольков
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