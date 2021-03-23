Источник назвал причины, по которым сотрудники массово увольняются из ГИБДД Нижневартовска.
Как сообщает издание URA. RU со ссылкой на осведомлённый источник в правоохранительных органах, причинами увольнений из ГИБДД Нижневартовска являются большая нагрузка и невысокая зарплата.
"Увольнения происходят из-за огромного количества работы. Сотрудники выполняют её за двух-трёх человек. Когда уходишь на больничный или в отпуск, все равно продолжаешь выполнять свои обязанности, чтобы не было негатива со стороны начальства. Получаешь за это небольшую зарплату, которая, если и увеличивается, то на скромные суммы", — цитирует URA. RU сообщение источника.
Отмечается, что сотрудники стали массово увольняться три-четыре года назад и со временем отток сотрудников только растёт.
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