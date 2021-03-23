Военная база США в Сирии подверглась ракетному обстрелу

В Сирии американская военная база подверглась ракетному обстрелу. По некоторым данным, есть пострадавшие.

Как сообщает издание "Свободная пресса", снаряды были выпущены по базе на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, есть пострадавшие среди американских военных. По другой информации, ракетный удар не повлёк никаких разрушений, так как ракета упала в нескольких сотнях метров от базы.

Отмечается, что военные США и формирования "Сирийских демократических сил" незаконно занимают территории, где расположены крупные месторождения нефти и газа.