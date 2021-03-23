В Сирии американская военная база подверглась ракетному обстрелу. По некоторым данным, есть пострадавшие.
Как сообщает издание "Свободная пресса", снаряды были выпущены по базе на месторождении газа Конико в провинции Дейр-эз-Зор. По предварительным данным, есть пострадавшие среди американских военных. По другой информации, ракетный удар не повлёк никаких разрушений, так как ракета упала в нескольких сотнях метров от базы.
Отмечается, что военные США и формирования "Сирийских демократических сил" незаконно занимают территории, где расположены крупные месторождения нефти и газа.
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