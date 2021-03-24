Генсек НАТО заявил о намерении усиливать присутствие в черноморском регионе.
Как сообщает издание "Свободная пресса", генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что североатлантический альянс наращивает присутствие в черноморском регионе, чтобы помочь Украине и Грузии противостоять "российской агрессии".
"Мы усилили свое присутствие на земле, на воде и в воздухе, но также усилили сотрудничество с партнерами в Грузии и на Украине. Мы это продолжим, и мы думаем над тем, как дальше расширять такое партнерство за счет политической и практической поддержки", — приводит издание слова Столтенберга.
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