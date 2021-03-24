Украинские спецслужбы заявили о разоблачении "ЧВК Семенченко"

Украинские спецслужбы заявили о разоблачении и ликвидации так называемой "частной военной компании", которую организовал бывший народный депутат республики Семен Семенченко.

По данным СБУ, организация готовилась к тяжким преступлениям в том числе против национальной безопасности. Всего в ЧВК было более 150 человек, которые "работали" под прикрытием ЧОПов и общественных организаций. Туда с удовольствием брали бывших силовиков, особенно с опытом в "горячих точках".

Помимо Семенченко, среди организаторов называют некого Евгения Шевченко.

"Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходили боевые выходы, тренировки обращения с оружием… Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом", — говорят в СБУ.