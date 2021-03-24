Украинские спецслужбы заявили о разоблачении и ликвидации так называемой "частной военной компании", которую организовал бывший народный депутат республики Семен Семенченко.
По данным СБУ, организация готовилась к тяжким преступлениям в том числе против национальной безопасности. Всего в ЧВК было более 150 человек, которые "работали" под прикрытием ЧОПов и общественных организаций. Туда с удовольствием брали бывших силовиков, особенно с опытом в "горячих точках".
Помимо Семенченко, среди организаторов называют некого Евгения Шевченко.
"Подготовка членов "ЧВК" проходила на специально обустроенной тренировочной базе в Киевской области — там проходили боевые выходы, тренировки обращения с оружием… Также часть членов военной компании училась в центрах подготовки за рубежом", — говорят в СБУ.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
После разоблачения на шоу "Маска" король российской эстрады устроил для своей "Бузяндры" романтический ужин.