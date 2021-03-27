"Страна": Зеленский готовится к партизанской войне

Украинский лидер Владимир Зеленский, по мнению издания "Страна", готовит свою страну к партизанской войне с Россией. К такому выводу пришло данное СМИ после анализа новой стратегии военной безопасности Украины.

Документ, по его мнению, акцентирован на милитаризацию всего населения и сопротивления преимущественно на своей территории. В нем словосочетания "движение сопротивления" встречается в документе десять раз, а "территориальная оборона" — 34 раза.

Стратегия утверждает, что "на национальном уровне Российская Федерация остается военным противником Украины". Также речь идет о членстве страны в НАТО, прекращении временной "оккупации" части Украины и готовности к сдерживанию агрессии.