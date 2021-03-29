Донские казаки в очередной раз примут участие в параде Победы

Делегация донских казаков во главе с атаманом Виталием Бобыльченко примет участие в параде Победы.
Представители войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" прибыли на репетицию парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в подмосковное Алабино.
В состав роты входит 120 человек, в том числе студенты крупнейших вузов, представители казачьих дружин Ростовской и Волгоградской областей, а также республики Калмыкия.
Тренировкой коробки донцов руководит непосредственно войсковой атаман Виталий Бобыльченко.
Одеты казаки будут в форме военного времени, а в их карманах будут лежать фотографии родных - участников войны.
Для участия в праздничных мероприятиях казаки прошли прививку от коронавируса.
Об отправлении донских казаков в Москву сообщали правительства Ростовской и Волгоградской областей. В связи чем были организованы госзакупки новой казачьей формы.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Литва решила, что роль главного русофоба Европы надо дополнить ролью главного синофоба, это лишает её китайского транзита.