Донские казаки в очередной раз примут участие в параде Победы

Делегация донских казаков во главе с атаманом Виталием Бобыльченко примет участие в параде Победы.

Представители войскового казачьего общества "Всевеликое войско Донское" прибыли на репетицию парада в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в подмосковное Алабино.

В состав роты входит 120 человек, в том числе студенты крупнейших вузов, представители казачьих дружин Ростовской и Волгоградской областей, а также республики Калмыкия.

Тренировкой коробки донцов руководит непосредственно войсковой атаман Виталий Бобыльченко.

Одеты казаки будут в форме военного времени, а в их карманах будут лежать фотографии родных - участников войны.

Для участия в праздничных мероприятиях казаки прошли прививку от коронавируса.

Об отправлении донских казаков в Москву сообщали правительства Ростовской и Волгоградской областей. В связи чем были организованы госзакупки новой казачьей формы.