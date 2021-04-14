США предрекают миллионны трупов в случае войны из-за Донбасса

Америку ждет "грандиозный стратегический провал", если она пойдет на прямую конфронтацию с Россией из-за ситуации на Донбассе.

Такое мнение изложил в журнале National Interest аналитик компании Wikistrat Грег Лоусон. Он напомнил силу России как ядерной державы, "способной в короткие сроки убить десятки миллионов американцев". Не исключая возможности США конфронтировать с Россией по адекватному поводу, он явно не считает таковым донбасский предлог.

"Вступая в конфронтацию с Россией из-за Украины, мы становимся себя уязвимыми для китайской агрессии. "Погружение" в Европу предоставит Китаю прекрасную возможность воспользоваться нашим отвлечением", — утверждает автор.

И тем не менее войска НАТО и США постепенно становятся всё ближе к границам России. Известно о примерно 40 тысячах солдат, а также о 15 тысячах единиц военной техники и вооружений.

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