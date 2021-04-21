Единственная боевая субмарина Польши может быть небоеспособна

Издание Onet заявляет о небоеспособности единственной находящейся в строю боевой подлодки Польши.

Подводная лодка ORP Orzel поступила на службу в польский ВМФ 29 апреля 1986 года. 22 марта этого года на портале госзакупок возник тендер на ремонт систем ее вооружения. Среди поломок, которые указаны в нем, те, что не дают загружать на борт торпеды и управлять специальным устройством для этого, утверждает СМИ.

"На практике это означает, что единственная и последняя подводная лодка в нашем флоте перестала обладать какой-либо боеспособностью", — приходит к выводу автор статьи.

Ранее в ВМФ России раскрыли секрет подлодки "Чёрная дыра", который делает ее максимально незаметной и тихой.

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