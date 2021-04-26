Украинца на Кубани приговорили на 10 лет за клистроны С-300

Гражданин Украины Марченко А. В. осужден судом на Кубани за шпионаж. Мужчина проведёт десять лет в колонии строгого режима.

Марченко пытался купить клистроны для зенитно-ракетных комплексов С-300 в 2018 году. Задание он получил от сотрудника СВР Украины Петра Хоменко, сообщает ФСБ России.

Марченко должен был передать клистроны экспортёру военной техники "Укроборонэкспорт" через македонскую фирму-посредника. Мужчина был задержан в апреле 2019 года. В ФСБ заявили, что получили "исчерпывающие доказательства" вины украинца.

"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А. В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима", — говорится в пресс-релизе.

Кроме того, в пользу российской казны изъято 163 тыс. долларов. Эти деньги были выделены Марченко на закупку запчастей для С-300.