Гражданин Украины Марченко А. В. осужден судом на Кубани за шпионаж. Мужчина проведёт десять лет в колонии строгого режима.
Марченко пытался купить клистроны для зенитно-ракетных комплексов С-300 в 2018 году. Задание он получил от сотрудника СВР Украины Петра Хоменко, сообщает ФСБ России.
Марченко должен был передать клистроны экспортёру военной техники "Укроборонэкспорт" через македонскую фирму-посредника. Мужчина был задержан в апреле 2019 года. В ФСБ заявили, что получили "исчерпывающие доказательства" вины украинца.
"Вступил в законную силу приговор Краснодарского краевого суда в отношении гражданина Украины Марченко А. В. за шпионаж. Решением суда Марченко приговорен к лишению свободы на 10 лет с отбыванием срока в колонии строгого режима", — говорится в пресс-релизе.
Кроме того, в пользу российской казны изъято 163 тыс. долларов. Эти деньги были выделены Марченко на закупку запчастей для С-300.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Эксперт "Модного приговора" разместила в Instagram совместное фото с бойфрендом в честь его дня рождения.