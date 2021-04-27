Шестой флот США сообщил об отправке в Чёрное море патрульного катера береговой охраны класса "Гамильтон". До этого судно работало с эсминцем "Рузвельт" в Эгейском море.
"Патрульный катер береговой охраны США класса "Гамильтон" начал переход в северном направлении для прохода в Чёрное море", — говорится в сообщении ВМС США в Twitter.
Также сообщается, что катер будет работать с союзниками США по НАТО и "партнёрами в регионе".
Ранее шестой флот ВМС США должен был отправить в Чёрное море два эсминца — "Дональд Кук" и "Рузвельт". В МИД Турции подтвердили заявку на прохождение судов на 14-15 апреля. Позже американцы отказались от планов послать корабли.
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