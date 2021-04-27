Шойгу о больших учениях НАТО: внимательно следим за обстановкой

Комментарий касательно больших учений Defender Europe, в которых примут участие войска 27 стран, дал министр обороны РФ Сергей Шойгу. По его словам, Россия следит за ситуацией.

"Продолжаем внимательно отслеживать обстановку, ход переброски и развертывания сил НАТО в Европе в рамках учений Defender Europe. Наблюдаем переброску 53-й пехотной бригады 29-й дивизии войск национальной гвардии США, которые прибыли позавчера в албанский порт Дуррес. Вместе с ними 750 единиц военной техники", — рассказал Шойгу на заседании Совета министров обороны государств-участников ОДКБ в Душанбе во вторник.

Напомним, что Defender Europe — крупномасштабные учения под руководством США. В рамках учений планируется повысить качество взаимодействия союзных войск. В 2021 году ожидается участие более 28 000 человек, а "карта" учений раскинется на 12 стран.

"Учения носят оборонительный характер и ориентированы на отработку реагирования в случае кризисных ситуаций. Также они показывают "железную приверженность" США НАТО", — указано на сайте учений.

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