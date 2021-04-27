В Донбассе подорвался военный автомобиль украинской армии

Сегодня в Донбассе в результате подрыва военного автомобиля украинской армии погиб один военнослужащий, трое получили ранения. Об этом сообщает штаб Операции объединённых сил на своей странице в Фейсбуке.

Погибший военнослужащий получил ранения, несовместимые с жизнью. Командование выразило соболезнования его родным и близким.

Трёх раненых солдат доставили в медучреждение. Врачи считают их состояние удовлетворительными.

В сообщении штаба говорится, что военная машина подорвалась на неизвестном взрывном устройстве. На месте происшествия работает рабочая группа, выясняя все обстоятельства случившегося.

Власти Украины ведут военную операцию против самопровозглашённых ДНР и ЛНР с апреля 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 13 тысяч человек. С сентября 2014 года контактная группа в Минске приняла уже три документа о перемирии, но между сторонами всё ещё продолжаются перестрелки.