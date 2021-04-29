Написавших письмо Макрону французских военных могут наказать

Французские генералы в запасе, написавшие открытое письмо президенту Франции Эммануэлю Макрону, могут быть отстранены от службы. Их поступок будет разбирать военный совет.

В документе, который подписали тысячи военнослужащих, включая действующих, говорится о расовой войне в стране и об угрозе навязывания порядков исламистов. Авторы письма полагают, что если Макрон продолжит молчать, то придется вмешиваться армии — "гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу".

Глава штаба ВС Франции Франсуа Лекуантр заявил, что данный документ не отражает действительных воззрений армии страны.

"Армия республиканская, она не политизирована, она сражается каждый день за свою страну", — цитирует его РИА "Новости".

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