Сирийские ПВО отразили атаку Израиля. Есть жертвы среди гражданских лиц

Сегодня ночью сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля в провинциях Латакия и Хама.

Об этом сообщает государственный канал САНА.

Взрывы были слышны в прибрежных сирийских городах Латакия и Тартус, где базируются российские войска.

По данным САНА, удары израильских ракет были направлены дальше вглубь страны, целями “израильской агрессии” были город Аль-Хаффа, расположенный к северо-востоку от Латакии, и Масиаф, расположенный на полпути между Тартусом и Хамой.

Нападение произошло вскоре после 3 часов утра по местному времени в среду.

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Сирийское СМИ сообщило в жертвах израильской атаки

САНА сообщила, что израильские ракеты поразили “гражданский склад пластмассовых материалов” в сельской местности Латакаи.

Погиб один человек и ранены двое гражданских лиц.

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