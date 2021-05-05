Сегодня ночью сирийские средства ПВО отразили ракетную атаку Израиля в провинциях Латакия и Хама.
Об этом сообщает государственный канал САНА.
Взрывы были слышны в прибрежных сирийских городах Латакия и Тартус, где базируются российские войска.
По данным САНА, удары израильских ракет были направлены дальше вглубь страны, целями “израильской агрессии” были город Аль-Хаффа, расположенный к северо-востоку от Латакии, и Масиаф, расположенный на полпути между Тартусом и Хамой.
Нападение произошло вскоре после 3 часов утра по местному времени в среду.
дополнение новости
САНА сообщила, что израильские ракеты поразили “гражданский склад пластмассовых материалов” в сельской местности Латакаи.
Погиб один человек и ранены двое гражданских лиц.
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