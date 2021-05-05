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6% американского военного контингента покинули Афганистан

Силовые структуры » Министерство обороны

Американские военные завершили первую передачу своего военного объекта – лагеря Антоник в провинции Гильменд - в Афганистане правительственным войскам.

6% американского военного контингента покинули Афганистан

США также вывезли из страны примерно 60 самолетов С-17 с грузом материалов и передали для уничтожения более 1300 единиц техники.

Об этом сегодня сообщает Fox News со ссылкой на собственный источник в Пентагоне.

Напомним, Джо Байден поставил цель: вывести войска из страны к 11 сентября, что на четыре месяца позже первоначального срока, установленного бывшим президентом Трампом.

Вооруженные силы США работали с момента объявления Байдена над подготовкой к выводу войск путем ретроградирования материалов и уничтожения оборудования.

На сегодня, по оценкам Центрального командования США (CENTCOM), завершено от 2% до 6% процесса вывода войск.

Талибы довольны тем, что американцы уходят из Афганистана

Ситуация, разворачивающаяся в Афганистане на фоне начала вывода американских войск, подтверждает:

лидер сенатского меньшинства Митч Макконнелл был прав, когда заявил, что было бы "серьезной ошибкой вывести войска до того, как талибы будут побеждены» - нападения боевиков участились.

За две недели, предшествовавшие началу вывода войск, афганское министерство внутренних дел сообщило, что талибы совершили 62 взрыва бомб и шесть подрывов террористов-смертников, убив 63 мирных жителя и ранив еще 180.

Понятно, что многие обеспокоены тем, что атаки только увеличатся, как только американские военные полностью уйдут.

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Афганистан оставили талибам?
Автор: Ольга Лебедева
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