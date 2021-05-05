Жапаров уточнил, какая армия нужна Киргизии

Для Киргизии очень важно провести реформу вооружённых сил, итогом которой станет хорошо подготовленная и обученная армия. С заявлением по данной теме выступил президент страны Садыр Жапаров.

Жапаров подчеркнул, что важно помнить и о народных дружинах, в частности, действующих в районах, близких к границам. Если на Киргизию нападут, за счёт дружин получится значительно улучшить мобилизационный потенциал.

"Надо создать армию, состоящую из хорошо подготовленных и оснащённых специальных подразделений, готовых вести боевые действия в условиях сложного горного рельефа", — отметил Жапаров на мероприятии по случаю подписания новой Конституции республики.

Напомним, что ранее между Киргизией и Таджикистаном случился Пограничный конфликт, закончившийся 50 жертвами и множеством разрушенных объектов инфраструктуры. Также известно о более чем 200 пострадавших.

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