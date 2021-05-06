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Двое американских студентов осуждены в Италии за убийство полицейского

Силовые структуры » МВД

Двое американских студентов были осуждены за убийство итальянского полицейского, совершенное во время попытки купить наркотики.

Парни приехали в Италию не вместе и случайно встретились в Риме.  Они пытались купить кокаин в районе ночных клубов Трастевере, но вместо этого схватили рюкзак дилера, когда он продавал им таблетки, и убежали. Позже позвонили и предложили продать рюкзак хозяину, но вместо него на встречу пришли два карабинера. По данным итальянских СМИ, дилер был осведомителем полиции и сообщил о попытке вымогательства.

Полицейские не ожидали нападения – у них даже оружия не было.

35-летний офицер Марио Черчелло Рега был ранен восемь раз ножом в 2 часа ночи 26 июля 2019 года в римском районе Прати, недалеко от отеля, где остановились двое мужчин, туристов из США. Позже той же ночью полицейский скончался в больнице.

 

Оба молодых человека получили пожизненные сроки.

Адвокат одного из осужденных Ренато Борзоне назвал этот исход "позором для Италии" и заявил журналистам, что планирует подать апелляцию.

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Автор: Ольга Лебедева
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