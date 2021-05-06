Двое американских студентов были осуждены за убийство итальянского полицейского, совершенное во время попытки купить наркотики.
Парни приехали в Италию не вместе и случайно встретились в Риме. Они пытались купить кокаин в районе ночных клубов Трастевере, но вместо этого схватили рюкзак дилера, когда он продавал им таблетки, и убежали. Позже позвонили и предложили продать рюкзак хозяину, но вместо него на встречу пришли два карабинера. По данным итальянских СМИ, дилер был осведомителем полиции и сообщил о попытке вымогательства.
Полицейские не ожидали нападения – у них даже оружия не было.
35-летний офицер Марио Черчелло Рега был ранен восемь раз ножом в 2 часа ночи 26 июля 2019 года в римском районе Прати, недалеко от отеля, где остановились двое мужчин, туристов из США. Позже той же ночью полицейский скончался в больнице.
Оба молодых человека получили пожизненные сроки.
Адвокат одного из осужденных Ренато Борзоне назвал этот исход "позором для Италии" и заявил журналистам, что планирует подать апелляцию.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Чувствительная грудь — это не диагноз, а косметическая и физическая особенность женского организма