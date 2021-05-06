Замкомандира "Стрижей" рассказал о практической пользе эскадрильи

Заместитель командира авиационной группы высшего пилотажа "Стрижи" Дмитрий Рыжеволов в день 30-летия эскадрильи рассказал об особенностях работы пилотов.

По его словам, практическая значимость "Стрижей" состоит в популяризации российской авиатехники в России и за рубежом.

"На практике такая деятельность выражается в привлечении в ВКС молодых талантливых кадров, а за границей — в контрактах на экспорт российских самолётов", — приводит RT слова Рыжеволова.

Также замкомандира АГПВ сообщил, что каждый из пилотов "Стрижей" может выполнять боевые задачи.

"Каждый из нас, по сути, — профессиональный военный лётчик из строевой части, но с навыками высшего пилотажа", — сказал Рыжеволов.

Никаких конфликтов

К пилотам, которые попадают в группу, предъявляются высокие требования. Выпускники авиационных училищ должны показать хороший уровень теоретической подготовки и правильную технику пилотирования.

Кроме того, в группе должна быть хорошая атмосфера. Для пилотов важны человеческие качества.

"Чтобы выполнять в группе пилотаж, держать дистанцию при перестроении, лётчики, как минимум, должны доверять друг другу. Никаких внутренних конфликтов в коллективе быть не может", — заявил Рыжеволов.

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