НАТО проведёт масштабные учения в Европе с 20 мая по 22 июня. Участие в них одновременно примут 9 тыс. военных.
Во время учений Steadfast Defender 21 в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии будет отрабатываться переброска подкреплений из США, сообщает ТАСС с ссылкой а штаб НАТО в Европе.
Североатлантический альянс заявил, что манёвры пройдут в три этапа:
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Обычно покраснение лица связано с повышенной эмоциональностью, волнением, а также бывает во время приема острой пищи. Врачи рассказали о симптомах красного лица и как с этим явлением бороться.