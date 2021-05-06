В НАТО рассказали о масштабных учениях в Европе

НАТО проведёт масштабные учения в Европе с 20 мая по 22 июня. Участие в них одновременно примут 9 тыс. военных.

Во время учений Steadfast Defender 21 в Румынии, Венгрии, Болгарии и Португалии будет отрабатываться переброска подкреплений из США, сообщает ТАСС с ссылкой а штаб НАТО в Европе.

Североатлантический альянс заявил, что манёвры пройдут в три этапа:

в Атлантическом океане участие примут 20 кораблей и подлодок, 40 самолётов и 5 тыс. военных;

в Венгрии в командно-штабных учениях примут участие 3 тыс. военных;

в полевой части в Румынии и Болгарии примут участие 4 тыс. военных и 6 тыс. единиц техники.