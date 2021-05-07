США и их союзники в Сирии перебрасывают технику на восток страны

Возглавляемая США военная коалиция увеличила интенсивность воздушных перевозок грузов военного назначения и переброски конвоев с боевой техникой на востоке Сирии.

Об этом заявил замглавы российского Центра примирения в Сирии контр-адмирал Александр Карпов, отметив, что эти действия являются "поводом для беспокойства".

Он подчеркнул, что Сирия может самостоятельно бороться с террористическими группировками на своей территории, а присутствие войск коалиции на территории страны является незаконным и противоречит нормам международного права.

"Действия американского командования по увеличению военного присутствия на северо-востоке Сирии на фоне чрезвычайной социально-экономической ситуации, порожденной санкциями США, серьезно подрывают перспективы политического решения", — добавил контр-адмирал.

Напомним, ранее "Правда.Ру" писала о том, что рассказал экс-посол США в Дамаске о "ползучей миссии" присутствия американских военных в Сирии.

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