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Подлодка "Казань", смутившая американцев, вошла в состав ВМФ

Силовые структуры » Министерство обороны

Главком ВМФ России адмирал Николай Евменов провёл торжественную церемонию приём атомного подводного крейсера "Казань" в Северодвинске. На флагштоке подводной лодки поднят Андреевский Военно-Морской Флаг, сообщает Министерство обороны.

Подлодка "Казань", смутившая американцев, вошла в состав ВМФ

Командиром АПК стал капитан первого ранга Александр Бекетов.

"Казань" — головная подлодка проекта "Ясень-М". Предполагается, что АПК сможет нести до 40 ракетных комплексов "Калибр", до 32 противокорабельных ракет "Оникс", а также запускать гиперзвуковую ракету "Циркон".

"Вооружена до зубов"

Ранее в журнале The National Interest вышла статья о подлодке "Казань". Эксперты отмечают, что АПК "вооружён до зубов", а также будет иметь новые атомные реакторы КТП-6, благодаря чему снизится уровень шума.

Кроме того, американцев смутило то, что подлодка сможет нести большое количество снарядов, в частности "Циркон".

"Эти снаряды способны развивать скорость до девяти Махов и маневрировать в воздухе, благодаря чему представляют реальную угрозу для американских авианосных ударных групп", — говорится в материале.

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АПЛ Казань
Автор: Артём Пермяков, Редактор: Нина Лебедь
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