Как сообщает телеканал Al Arabiya, четыре израильские ракеты разрушили здание полностью. В высотке "Аль-Джаля" размещались их представительство, офисы американского агентства Associated Press и другие медиа. Также здесь находились апартаменты и коммерческие компании. Это уже четвёртое разрушенное высотное здание в результате обстрелов прибрежного анклава.
Утверждается, что владелец здания Джавад Махди был предупреждён о планируемом ударе. Ему сообщили, что у посетителей высотного здания есть час на то, чтобы покинуть его.
Также появилась информация о разрушении здания "Бурдж-эль-Джалы" — второй по высоте башни Газы.
Ранее удар был нанесён по городу Рамат-Ган, в результате которого погиб один человек. Он расположен в пригороде Тель-Авива.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Бывший депутат Верховной Рады Украины Олег Барна устроил драку с нардепом от фракции "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком в эфире ток-шоу "Политика без правил".