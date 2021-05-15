Израиль попал ракетным ударом по 11-этажному зданию мировых СМИ

Как сообщает телеканал Al Arabiya, четыре израильские ракеты разрушили здание полностью. В высотке "Аль-Джаля" размещались их представительство, офисы американского агентства Associated Press и другие медиа. Также здесь находились апартаменты и коммерческие компании. Это уже четвёртое разрушенное высотное здание в результате обстрелов прибрежного анклава.

Утверждается, что владелец здания Джавад Махди был предупреждён о планируемом ударе. Ему сообщили, что у посетителей высотного здания есть час на то, чтобы покинуть его.

Также появилась информация о разрушении здания "Бурдж-эль-Джалы" — второй по высоте башни Газы.

Ранее удар был нанесён по городу Рамат-Ган, в результате которого погиб один человек. Он расположен в пригороде Тель-Авива.