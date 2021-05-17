Шойгу раскрыл тайну особой подготовки российского спецназа

Министр обороны России Сергей Шойгу объяснил, почему российские спецназовцы одинаково успешно "работают" в абсолютно любых условиях.

По словам министра обороны, секрет в том, как и кто обучает бойцов, поэтому часто инструкторами становятся коренные жители "территорий вроде Тувы", которые лучше любых военных экспертов и профессиональных тренеров "знают нюансы и тонкости жизни и выживания в отдаленных районах".

"Мы открыли специальные центры, центры не только выживания, но и вообще нормальной жизни. Большинство тех, кто живет в тайге, в степи, в горах, они же не выживают, они живут, нормальной полноценной жизнью. <…> Их называют старообрядцами, но они невероятно опытные по жизни, рукастые. Они могут и дом срубить, и баню срубить, и посеять, и добыть, и приготовить, и коня объездить", — сказал Шойгу.

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