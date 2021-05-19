Китай начал учения, вызвавшие пристальное внимание Индии

Ежегодные китайские учения в районе Восточного Ладакха стали поводом для пристального внимания Индии. Дело в том, что буквально в 100-250 км от района учений проходит так называемая зона фактического контроля.

Данные свих источников приводит издание The Times of India:

"Китай начал свои ежегодные летние военные учения в районах Кансивар и Кашгар, расположенных на удалении 100-250 км от линии фактического контроля (ЛАК) в Восточном Ладакхе. Мы внимательно следим за их проведением и поддерживаем оперативную готовность индийских войск с целью гарантировать безопасность в этой зоне ЛАК".

Индийские войска укрепили свои позиции

Уточняется, что китайская армия уже перебросила две мотопехотные дивизии, а также строит инфраструктуру, нужную для работы вертолётов. Также Китай собирается строить артиллерийские склады и оборудованные позиции для ПВО.

"Индийские войска также укрепили свои позиции в Ладакхе, как и на других участках ЛАК с целью не допустить повторения прошлогоднего военного конфликта с Китаем", — сообщили источники The Times of India.

При этом, уточняет издание, часть индийских военных перебросили в другие места в связи с необходимостью срочной помощи (в стране бушует коронавирус).

На данный момент ситуация в Восточном Ладакхе характеризуется словом "тупиковая": Пекин, пишет The Times of India, не только не выводит свои войска из районов, считающихся спорными, но и продолжает дислоцирование "значительных военных контингентов" совсем рядом с этими районами.

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